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Вышел первый тизер комедии «Непослушники» с Гошей Куценко — премьера 6 июня

Вышел первый тизер комедии «Непослушники» с Гошей Куценко — премьера 6 июня
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Кинокомпания «Каропрокат» представила первый тизер фильма «Непослушник 3», который выйдет в прокате под названием «Непослушники». Премьера ленты состоится 6 июня во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат». Права на видео принадлежат кинокомпании «Каропрокат».

Триквел расскажет о новых приключениях Димонстра, который ранее спас Сашу Чёрного от полиции и бандитов. Важнейшую роль в картине сыграют юные герои, которых отправляют в монастырь на перевоспитание. Впоследствии выясняется, что четвёрка оказывается куда более серьёзной группировкой, чем могло показаться на первый взгляд.

Съёмки «Непослушников» проходили в четырёх городах: в Мурманске, Териберке, Москве и Шуе. Режиссёром ленты выступил Владимир Котт, работавший над прошлыми двумя фильмами.

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