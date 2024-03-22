Шэрон Стоун рассказала о провальной попытке снять фильм «Барби» в 1990-е

Недавно звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун приняла участие в новом выпуске подкаста Fly On The Wall. В ходе разговора с ведущими актриса рассказала, что в 1990-е годы тоже пыталась снять фильм «Барби», однако её попытка провалилась.

По словам Стоун, после презентации концепции картины ей провели лекцию и выгнали за двери.

Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукл Барби]. Речь идёт о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной.

Напомним, «Барби» Гретты Гервиг стала самой кассовой картиной 2023 года, собрав почти $ 1,5 млрд. Лента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.