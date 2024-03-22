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Вышел трейлер сериала «Детёныш северного оленя» с Ричардом Гэддом — премьера 11 апреля

Вышел трейлер сериала «Детёныш северного оленя» с Ричардом Гэддом — премьера 11 апреля
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Компания Netflix опубликовала полноценный трейлер сериала «Детёныш северного оленя» с Ричардом Гэддом. В ролике показали основных действующих лиц и моменты с выступлений главного героя.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Шоу расскажет о стендап-комике, который знакомится с женщиной, однако в один момент она начинает повсюду его преследовать и портить жизнь. Также в актёрский состав вошли Джессика Ганнинг («Скандальная леди У») и Нава Мау («Поколение»). Режиссёром проекта выступил Мэттью Мулот, а сценаристом — сам Ричард Гэдд.

Премьера шоу «Детёныш северного оленя» состоится 11 апреля в стриминговом сервисе Netflix. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

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