«Играется сложнее, чем смотрится»: авторы «Смуты» рассказали о боевой системе

Авторы российской исторической RPG «Смута» опубликовали новый выпуск дневников разработчиков. В ролике продюсер проекта Андрей Белов рассказал об особенностях боевой системы и показал много новых геймплейных кадров.
Видео доступно в группе «Смуты» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.
Боёвка в «Смуте» формируется из пяти базовых элементов: лёгкая и тяжёлая атаки, парирование, блокирование, а также увороты. Также есть комбо и механика накопления эффектов, поэтому игроку важно наносить серии ударов.
Однако Белов отметил, что «закликивание» противников не сработает. В лоб убивать всех врагов не выйдет, поскольку сражения «играются сложнее, чем смотрятся».
Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play.