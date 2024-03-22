Сборы экранизации сказки «Летучий корабль» превысили 150 млн рублей

За сутки сборы экранизации сказки «Летучий корабль» в российском прокате превысили 150 млн рублей — премьера состоялась 21 марта. Вероятно, до конца недели картина сможет заработать в кинотеатрах более 300 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет фильма рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.