Генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров рассказал, что фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года. До этого картина должна была выйти на неделю раньше — 25 декабря.

Мы готовим релиз гигантского проекта — 1 января 2025 года на экраны выйдет… фильм «Волшебник Изумрудного города. У него уровень большого голливудского фильма, всем рекомендую посмотреть, как раз новогодние каникулы будут.

Лента расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Главные роли в картине исполнят Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»).

Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).