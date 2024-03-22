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Вышел дебютный трейлер нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой — премьера 11 мая

Вышел дебютный трейлер нового сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой — премьера 11 мая
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Компания Disney опубликовала дебютный трейлер нового сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой. В ролике показали похождения главного героя вместе с его спутницей Руби Сандей.

Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат BBC.

У нового сезона «Доктора Кто» уже появился полноценный синопсис. Продолжение расскажет о Докторе и Руби Сандей, которые отправятся в приключения во времени и пространстве с помощью машины времени ТАРДИС. От эпохи Регентства в Англии до раздираемого войной будущего — дуэт продолжит отстаивать силы добра, сталкиваясь с новыми друзьями и опасными врагами.

Новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует в ночь на 11 мая сразу с двух эпизодов. В него войдёт восемь эпизодов.

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