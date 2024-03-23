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Мартин Скорсезе урегулировал иск со сценаристом на $ 500 тыс.

Мартин Скорсезе урегулировал иск со сценаристом на $ 500 тыс.
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Недавно Мартин Скорсезе урегулировал иск со сценаристом Саймоном Афрамом — он обвинил режиссёра в том, что тот взял $ 500 тыс. за продюсирование фильма, однако в итоге ничего не сделал. Истцы говорят, что наняли Скорсезе для своей картины ещё в январе 2022 года.

Однако после получения денег даже не захотел с ними лично встретиться: менеджеры постановщика постоянно говорили, что он слишком занят. Адвокаты Мартина Скорсезе заявили, что их подзащитный связывался с режиссёрами, которые могли бы подойти для проекта, но никто из них не заинтересовался.

Новички в киноиндустрии ожидают, что отличная идея или сценарий мгновенно превратятся в произведение искусства, удостоенное премии «Оскар», тогда как реальность такова, что даже попытка создать фильм может занять много лет.

Во встречной жалобе Скорсезе говорится, что ничего экстраординарного в этой ситуации нет — он лично потратил на разработку и производство «Ирландца» 12 лет. После года судебных тяжб истцы наконец-то подали уведомление в суд, что дело урегулировано.

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