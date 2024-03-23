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Глава OpenAI обсудит со студиями Голливуда внедрение нейросетей в кинопроизводство

Журналисты издания Bloomberg сообщили, что на следующей неделе глава OpenAI Сэм Альтман проведёт ряд важных встреч. Генеральный директор пообщается с представителями голливудских студий, руководителями СМИ и агентствами по поиску талантов, чтобы сформировать партнёрские отношения.

Отмечается, что Альтман хочет побудить кинематографистов интегрировать нейросети в свою работу. Вероятно, речь будет идти о новой разработке стартапа под названием Sora, способной генерировать реалистичные видео в высоком качестве.

Ранее разработчики продемонстрировали работу ИИ на примере множества роликов, реалистичность которых успела напугать многих специалистов. Нейросеть даже сумела смоделировать геймплей Minecraft.

Публичная версия Sora должна стать доступна всем желающим до конца 2024 года.