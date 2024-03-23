Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер шпионского сериала «Вуаль» от автора «Острых козырьков» — премьера 30 апреля

Вышел трейлер шпионского сериала «Вуаль» от автора «Острых козырьков» — премьера 30 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Компания FX опубликовала трейлер шпионского сериала «Вуаль» с Элизабет Мосс («Человек-невидимка», «Рассказ служанки»). В ролике показали завораживающие виды Лондона и несколько экшен-сцен.

Видео доступно на YouTube-канале FX Networks. Права на видео принадлежат FX.

Сюжет проекта расскажет об опытном агенте МИ-6 Имоджен Солтер, у которой есть важное задание: сопроводить слабую и отчаявшуюся, на первый взгляд, женщину из Стамбула в Париж, а затем — в Лондон.

Также в актёрский состав вошли Джош Чарльз, Дали Бенссала, Юмна Марван, Халук Билгинер, Алек Секаряну, Тибо де Монталамбер, Кобна Холдбрук-Смит и другие. Создателем и исполнительным продюсером шоу выступил автор «Острых козырьков» Стивен Найт.

Премьера сериала состоится 30 апреля в стриминговом сервисе Hulu. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.

Постер

Фото: FX

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер сериала «Детёныш северного оленя» с Ричардом Гэддом — премьера 11 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android