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Продажи Baldur's Gate 3 превысили 15 миллионов копий

Продажи Baldur's Gate 3 превысили 15 миллионов копий
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Недавно руководитель Larian Studios Свен Винке принял участие в конференции GDC 2024. После мероприятия глава разработки Baldur's Gate 3 дал небольшое интервью.

В ходе разговора Винке заявил, что продажи Baldur's Gate 3 по всему миру превысили 15 миллионов копий.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат GameSpot.

Помимо этого Свен Винке рассказал, что команда не планирует выпускать сюжетные дополнения для Baldur's Gate 3. Коллектив не рассматривает и такие варианты, как разработка условной Baldur's Gate 4 или продолжения третьей части.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров.

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