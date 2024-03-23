Huawei анонсировала фитнес-браслет Band 9 с AMOLED-экраном

Компания Huawei анонсировала новый фитнес-браслет Band 9. Предварительная покупка устройства уже доступна жителям Малайзии, однако его стоимость пока не раскрывается.

Фото: Huawei

Huawei Band 9 предложит покупателям 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей. По словам производителя, девайс оснащён улучшенным мягким ремешком из фторэластомера, который по ощущениям более приятен для кожи человека.

Также в Huawei Band 9 предусмотрено более 100 режимов тренировок, возможность отслеживания качества сна, частоты пульса и других показателей здоровья. Что веса габаритов, то вес браслета составил 14 граммов, а толщина корпуса — 8,9 мм

Фитнес-браслет продаётся в пяти расцветках: Electric Blue (синей), Light Pink (розовой), Lemon Yellow (жёлтой), Sand White (белой) и Stellar Black (чёрной).