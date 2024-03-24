Опубликованы новые кадры со съёмок боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом

На этой неделе журналисты издания Total Film опубликовали четыре новых кадра со съёмок боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. Помимо главных героев, на них изображены Аарон Тейлор-Джонсон и постановщик ленты.

Напомним, сюжет картины расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).

Журналисты высоко оценили экшен-сцены, а также похвалили «химию» между героями Эмили Блант и Райана Гослинга. Также критики подметили необычную особенность для современных блокбастеров: душевность.

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру.

Новые кадры

Фото: Total Film/UNIVERSAL PICTURES

Фото: Total Film/UNIVERSAL PICTURES

Фото: Total Film/UNIVERSAL PICTURES