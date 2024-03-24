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Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» возглавит прокат США — аналитики

Фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» возглавит прокат США — аналитики
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Аналитики заявили, что на следующей неделе кинопрокат в США возглавит фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» с мировыми сборами в $ 41-44 млн. Если прогноз экспертов подтвердится, то картина сможет достаточно быстро отбить бюджет, поскольку на её производство потратили всего $ 100 млн.

История «Леденящего ужаса» расскажет про грозного демона, который стремится вернуть всю планету в ледяные эпохи прошлого. Картина выступает продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году.

Режиссёром ленты выступил Гил Кинан. Он же вместе с постановщиком «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины.

Напомним, премьера «Леденящего ужаса» состоялась 22 марта. До России фильм наверняка тоже доберётся, но уже обходными путями.

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