Вышел тизер второго сезона аниме по NieR: Automata — премьера до конца 2024 года

На этой неделе компания Aniplex опубликовала тизер второго сезона аниме по NieR: Automata. Из него стало известно, что премьера продолжения шоу состоится до конца 2024 года — точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Aniplex USA. Права на видео принадлежат Square Enix.

Сюжет NieR: Automata рассказывает историю про вторжение на Землю пришельцев, которые с помощью особого вируса создали механическую форму жизни. Она без труда захватила нашу планету, заставив человечество сбежать на Луну. Чтобы вернуть себе родную планету, люди создали андроидов, которые теперь должны сразиться с врагом и отвоевать Землю обратно.

Игра NieR: Automata вышла в 2017 году. Экшен стал настоящим поп-культурным феноменом, в том числе благодаря оригинальной внешности главной героини — андроида 2B.