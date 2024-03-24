Шлем Apple Vision Pro выйдет за пределы США — продажи в Китае начнутся до конца года

Генеральный директор Apple Тим Кук объявил, что продажи Vision Pro в Китае начнутся до конца 2024 года. Об этом он рассказал журналистами местных СМИ. Также руководитель добавил, что корпорация продолжит наращивать инвестиции в исследования и разработки в Китае.

Напомним, официальные продажи Apple Vision Pro стартовали 2 февраля только на территории США. В компании отмечали, что до остального мира девайс доберётся только через полгода, поэтому выпуска в Китае не стоит ждать раньше августа.

Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1 и 256 ГБ памяти.

В конце февраля российские СМИ обратили внимание, что стоимость гарнитуры Apple Vision Pro в стране упала более чем в два раза: с 899 тысяч рублей до 412 тысяч рублей.