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«Мрачный, тяжёлый и невероятно жестокий»: актёр Колин Фаррелл — о сериале «Пингвин»

«Мрачный, тяжёлый и невероятно жестокий»: актёр Колин Фаррелл — о сериале «Пингвин»
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Ирландский актёр Колин Фаррелл поделился новыми деталями «Пингвина» — продолжения «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Исполнитель главной роли в грядущем спин-оффе заявил, что сериал будет очень жестоким и гораздо более мрачным, чем лента Мэтта Ривза.

«Пингвин» очень мрачный, тяжёлый и невероятно жестокий. Это восхождение одного человека к тому, к чему он всегда стремился — к власти. Это извращённые восемь часов телевидения.

События «Пингвина» развернутся спустя неделю после финала «Бэтмена». Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении.

Помимо Колина Фаррелла, в сериале также сыграли Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»), Кристин Милиоти («Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли (»Иллюзия обмана») и другие. Премьера «Пингвина» состоится осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре Max.

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