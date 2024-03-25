«Фанаты разочаровались»: Эрни Хадсон — о провале «Охотников за привидениями» 2016 года

Актёр Эрни Хадсон, известный ролью Уинстона Зеддмора во франшизе «Охотники за привидениями», высказался о фильме «Охотники за привидениями» 2016 года, в котором главными героями выступили женские персонажи.

Картина получила массу негативных отзывов от зрителей ещё до выхода, а после премьеры пользователи и вовсе уничтожили фильм. Также картина стала кассовым провалом, собрав $ 229 млн при бюджете в $ 144 млн. По словам Хадсона, фанаты разочаровались потому что не получили то, на что надеялись.

Поклонники были очень увлечены историей и персонажами оригинальной франшизы, и я думаю, что это разочаровало. Мне понравился фильм. Но я думаю, что это было не то, на что надеялись фанаты.

Хадсон также снялся в «Наследниках» и «Леденящем ужасе». Последний, кстати, стартовал в США с $ 45 млн.