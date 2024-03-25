Сет Роген работает над взрослым мультфильмом про Венома — инсайдер

По информации инсайдера под ником CanWeGetSomeToast, в работе находится мультфильм про Венома. Примечательно, что у проекта якобы будет взрослый рейтинг R — такой же, к примеру, у всех частей «Дэдпула».

Также стало известно, что к работе над проектом привлекли актёра и режиссёра Сета Рогена. Он выступит в качестве продюсера и сценариста.

Других деталей проекта нет. О чём расскажет мультфильм, неизвестно. Пока нет информации и о том, войдёт ли проект в киновселенную Marvel или будет развиваться отдельно от неё.

Что касается «Венома 3» с Томом Харди, то картина должна выйти 25 октября. Лента получила подзаголовок «Последний танец». Детали сюжета фильма также держатся в секрете, но, по слухам, в этой ленте Харди в последний раз сыграет Эдди Брока, при этом самого Венома Sony Pictures продолжит использовать в будущих проектах.