Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Алексей Учитель объяснил, почему был против роли дочери Анны Пересильд в «Слове пацана»

Алексей Учитель объяснил, почему был против роли дочери Анны Пересильд в «Слове пацана»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр Алексей Учитель дал интервью газете «Комсомольская правда». Во время него он рассказал об успехе сериала «Слово пацана» и участии в нём своей дочери, Анны Пересильд.

Изначально Учитель был против того, чтобы Пересильд снималась в шоу, поскольку концепция сериала «погружает в тяжелейшие жизненные обстоятельства».

Изначально я был против её участия, потому что эта роль погружает в тяжелейшие жизненные обстоятельства. Это же надо было всё пропустить через себя. Сыграть такое невозможно. Да, теперь сериал «Слово пацана» имеет огромный успех, и, когда мы с дочкой идём куда-нибудь, к нам бросается немыслимое количество людей, чтобы сфотографироваться с ней. Но я уверен, что звёздная болезнь не коснется Ани в силу её характера и примера родителей.

Также Учитель подчеркнул, что они со своей бывшей женой Юлией Пересильд стараются во всём поддерживать дочь, однако она становится взрослой девушкой, поэтому иногда не нуждается в советах родителей.

Материалы по теме
«Летучий корабль» получился пустым и бессмысленным. Обзор фильма
«Летучий корабль» получился пустым и бессмысленным. Обзор фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android