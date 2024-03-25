«Мне платили бы больше, будь я мужчиной»: Оливия Колман — о неравноправии в кино

Актриса Оливия Колман, известная по «Убийству на пляже», «Короне», «Фаворитке» и другим проектам, в интервью CNN раскритиковала гендерное неравенство в оплате труда в киноиндустрии. По её мнению, мужчинам, снимающимся в кино, платят больше, чем женщинам.

Колман подчеркнула, что это связано со стереотипом о том, что мужчины-актёры привлекают людей больше, чем женщины.

Актёрам-мужчинам платят больше, потому что раньше они говорили, что привлекают публику, но на самом деле это не было правдой на протяжении десятилетий. Я прекрасно понимаю, что, если бы я была Оливером Колманом, я зарабатывала бы намного больше, чем сейчас.

Колман также рассказала о разнице в оплате труда между актёрами и актрисами в киноиндустрии.