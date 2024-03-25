В iOS 18 разрешат свободно размещать значки на рабочем экране — СМИ

По данным издания MacRumors, в iOS 18 Apple предоставит пользователям больше возможностей настройки рабочего стола. Как минимум появится возможность свободно размещать значки на рабочем экране и даже оставлять между ними пропуски.

СМИ отметило, что ожидает в ближайшем обновлении должна появиться возможность создавать пробелы, строки и столбцы между значками приложений.

Пользователи iPhone уже могут настраивать экран блокировки начиная с iOS 16, поэтому в MacRumors ожидают, что с iOS 18 домашний экран получит аналогичный апдейт. Согласно источникам, в обновлении будут представлены дополнительные параметры настройки для главного экрана, и это может привести к крупнейшему за несколько лет обновлению главного экрана.

Представят iOS 18 в июне.