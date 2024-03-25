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В России резко выросли продажи смартфонов — побит рекорд 2018 года

В России резко выросли продажи смартфонов — побит рекорд 2018 года
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За первый квартал 2024 года в России было продано около 7,4 млн смартфонов, в деньгах рынок достиг 186 млрд рублей — это самый высокий показатель со времён 2018 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и аналитиков.

Так, о рекордных продажах смартфонов сообщили в МТС. По предварительным расчётам, средний чек на смартфон в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16% — до 25 тыс. рублей. Среди брендов лидируют Xiaomi (29% реализованных гаджетов), Tecno (17%) и Infinix (12,5%).

Информацию о высоких продажах также подтвердили в Mobile Research Group, «Ситилинке» и Wildberries. Эксперты отмечают, что рост спроса на смартфоны связан с расширением ассортимента, количеством предложений от продавцов и снижением цен на флагманы. Аналитики прогнозируют, что общие продажи смартфонов в России в 2024 году могут составить более 35 млн устройств.

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