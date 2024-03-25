Астарион из Baldur's Gate 3 изначально был другой расы

Глава Larian Свен Винке во время выступления на выставке разработчиков GDC 2024 поделился любопытными деталями Baldur's Gate 3, которые не озвучивались ранее.

Так, любимчик геймеров Астарион изначально был не высшим эльфом, а тифлингом. Винке даже показал, как выглядит персонаж другой расы. В итоге авторы решили сделать из него эльфа.

Фото: Larian

Ещё стало известно, что Larian рассматривала идею с несколькими рассказчиками вместо одного. После парочки тестов команда поняла, что такой подход не совмещается с концепцией тайтла. Также это было дорого.

Тогда мы поняли, что с таким подходом этот процесс стал бы невероятно дорогим. Но мы сказали, что, знаете, вероятно, ничего не получится. Мы уже тогда планировали поработать с Мэттью Мерсером.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.