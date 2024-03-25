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На смартфонах с Android 15 нельзя будет запустить приложения для Android 6

На смартфонах с Android 15 нельзя будет запустить приложения для Android 6
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Google выпустила предварительную сборку Android 15 для разработчиков — Developer Preview 2. Как обратили внимание в издании Android Police, производитель ввёл новые ограничения для установки приложений, созданных для устаревших версий ОС.

Так, в предварительной версии Android 15 нельзя установить приложения с версией SDK 23 и ниже. Это значит, что на смартфон под управлением будущей ОС нельзя будет поставить программы, когда-то работавшие на Android 6 и ниже. Эксперты уже нашли способ обхода: достаточно ввести специальную команду. Однако в полной версии Android 15 и этот способ наверняка перестанет работать.

Google начала запрещать установку приложений для старых версий Android осенью 2023 года в целях повышения безопасности. В компании отмечают, что устаревшие программы не обладают современными методами шифрования и могут использоваться злоумышленниками.

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