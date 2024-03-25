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Криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес Binance, объявила о закрытии

Криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес Binance, объявила о закрытии
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Криптобиржа CommEX, которой в сентябре 2023 года перешёл российский бизнес популярной площадки Binance, объявила о прекращении своей работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компании, которые призвали пользователей оперативно закрыть позиции и вывести свои активы на сторонние кошельки, уделяя особое внимание безопасности.

CommEX уже закрыла регистрацию новых пользователей и перевод активов с Binance, а также прекратила приём депозитов в фиатных валютах и криптовалютах. С 28 марта биржа прекратит открытие позиций на фьючерсном рынке. Пользователи смогут только закрывать открытые ранее позиции. 10 мая состоится полное закрытие сайта — пользователи не смогут получить доступ к контенту, связанному с CommEX.

CommEX стала владельцем российского бизнеса Binance в сентябре 2023 года. Создатели биржи отмечали, что её нельзя считать российским сервисом: он зарегистрирован на Сейшельских островах и в первую очередь ориентируется на юзеров из стран СНГ и азиатский рынок.

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