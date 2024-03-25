В Европе начали изучать монополию Apple и Google

Еврокомиссия объявила о начале сразу пяти расследований по факту несоблюдения антимонопольных правил со стороны Google, Apple и Meta*. В ведомстве проверят, как крупнейшие компании в мире соблюдают Закон о цифровых рынках, вступивший в силу в начале 2024 года.

Так, у Еврокомиссии есть подозрения, что Google и Apple всё ещё ограничивают конкуренцию внутри своих операционных систем (Android и iOS) и магазинов (Play Store и App Store). К Meta* у ведомства есть вопросы из-за ограничений мессенджера WhatsApp и сбора данных европейских пользователей.

В Еврокомиссии заявили, что проведут детальное расследование, которое займёт до 12 месяцев. Его результаты станут известны до конца марта 2025 года.

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* — деятельность компании Meta считается в России экстремистской. Соцсети «Инстаграм» и «Фейсбук» запрещены в стране.