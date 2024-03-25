Начались съёмки шпионского боевика «Завербованный« с Иваном Охлобыстиным

В России стартовал съёмочный процесс фильма «Завербованный» в жанре шпионского боевика. Главные роли сыграют Иван Охлобыстин и Александр Метёлкин.

По сюжету главного героя, который ищет убийцу своего отца, вербует ГРУ. Группа спецагентов во главе с персонажем Метёлкина пытается раскрыть тайны биолаборатории вблизи границы, пока не оказывается, что кто-то «сливает» секретную информацию противнику.

В фильме также появятся Александр Златопольский («Глухарь», «Девушки с Макаровым»), Данила Якушев («Триггер», «Молодёжка»), Иван Кокорин («Брат 2», «9 рота») и многие другие.

За дистрибуцию предстоящего фильма отвечает компания «Атмосфера кино» — зрители смогут увидеть «Завербованного» летом 2025 года.