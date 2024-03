Sony выпустила цифровую фигурку Джимми Райана после его ухода из компании

Sony выпустила цифрового башкотряса Джимми Райана, который покидает пост главы PlayStation после 30 лет работы в компании.

Получить фигурку смогут участники программы лояльности PlayStation Stars. Виртуальный Джимми Райан достанется всем, кто сыграет в одну из игр, которые он продвигал, — например, в God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2 или The Last of Us Part II.

Видео доступно на YouTube. Права на видео принадлежат Sony.

1 апреля Джимми Райана на посту главы PlayStation временно заменит операционный директор Sony Хироки Тотоки. Компания пожелала Райану счастливой пенсии, но сам руководитель отметил, что не собирается завершать карьеру в отрасли.

Ранее он назвал любимую игру для каждой консоли PlayStation.