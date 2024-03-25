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Вышел трейлер детективного сериала «Под мостом» с Лили Гладстоун — премьера 17 апреля

Вышел трейлер детективного сериала «Под мостом» с Лили Гладстоун — премьера 17 апреля
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Онлайн-кинотеатр Hulu выпустил дебютный трейлер сериала «Под мостом». Премьера детективного шоу состоится 17 апреля: в этот день выйдут два эпизода, а всего в первый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Hulu.

Сериал «Под мостом» основан на книге известной писательницы Ребекки Годфри и расскажет о расследовании убийства 14-летней девочки в 1997 году. Она ушла на вечеринку вместе с друзьями, однако так и не вернулась домой. Местные полицейские берутся за раскрытие дела и узнают ужасные детали происшествия, в котором замешаны в том числе и другие молодые девушки.

Главные роли в сериале сыграли Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»).

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