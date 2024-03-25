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Россия и Иран готовят совместные фильмы: байопик про Омара Хайяма и приключение с Нагиевым

Россия и Иран готовят совместные фильмы: байопик про Омара Хайяма и приключение с Нагиевым
Кадр фильма «Развод Надера и Симин»
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Глава культурного представительства при посольстве Ирана Масуд Ахмадван рассказал, что в республике рассматривают соглашение о совместном выпуске кинофильмов с Россией.

В числе будущих фильмов, которые вместе будут снимать Россия и Иран, называют биографическую картину про легендарного философа Омара Хайяма и семейную ленту «Сердце Персии» с Дмитрием Нагиевым и известными иранскими актёрами — съёмки планируют начать уже в сентябре. Режиссёром выступит Саид Кешаварз.

В рамках фестиваля «Дух огня» российские кинокомпании также заключили соглашения о сотрудничестве с Индией и Турцией. К примеру, Госфильмофонд обсуждает возможность оцифровки фильмов турецких режиссёров, которые хранятся в отечественных архивах.

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