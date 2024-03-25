Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон «Велмы» выйдет 25 апреля — мультсериал входит в топ-3 худших шоу в истории

Второй сезон «Велмы» выйдет 25 апреля — мультсериал входит в топ-3 худших шоу в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Продолжение мультсериала «Велма» выйдет 25 апреля в онлайн-кинотеатре Max. Вероятно, во второй сезон снова войдёт 10 эпизодов.

Премьера шоу про историю девушки из мультфильма «Скуби-Ду» состоялась в начале прошлого года. Сюжет рассказывал о прошлом Велмы и её друзей, при этом знаменитый пёс в сериале не появился.

Первый сезон «Велмы» сопровождался оглушительным провалом. Зрители на iMDB оценили мультсериал на 1,3 балла из 10 — больше всего критиковали неудачную попытку сделать из детского мультика взрослое шоу, слабых персонажей и слабое развитие сюжета.

Некоторым также не понравилось, что авторы слишком вольно подошли к адаптации: в новой версии Велма и Шэгги стали темнокожими, а упоминание Скуби-Ду полностью пропало из проекта.

Материалы по теме
«Велма» — одно из худших шоу в истории IMDb по версии зрителей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android