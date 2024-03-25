Арнольд Шварценеггер перенёс операцию по установке кардиостимулятора

Известный актёр, культурист и политик Арнольд Шварценеггер в рамках своего подкаста на Spotify рассказал, что на прошлой неделе медики установили ему кардиостимулятор.

76-летний Шварценеггер признал, что специально не афишировал операцию. В итоге она прошла успешно и без каких-либо последствий, а Арнольд пошутил, что теперь стал машиной.

Мне сделали операцию, чтобы я немного больше стал машиной: мне поставили кардиостимулятор.

Напомним, актёр появился на свет с врождённым пороком сердца, из-за чего уже успел перенести ряд операций.

По данным инсайдеров, сейчас Арни готовится к первым за пять лет съёмкам в полнометражном фильме — он вместе с Аланом Ричсоном сыграет в рождественской комедии «Мужчина с мешком».