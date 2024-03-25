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В Baldur's Gate 3 в три раза больше слов, чем в «Войне и мире» или «Властелине колец»

В Baldur's Gate 3 в три раза больше слов, чем в «Войне и мире» или «Властелине колец»
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Издание IGN обратило внимание на объём диалогов в видеоигре Baldur's Gate 3 — по подсчётам, все варианты развития сюжета содержат более 1,3 млн слов.

Это в три раза больше, чем в больших литературных произведениях: «Война и мир» Льва Толстого содержит почти 466 тыс. слов, а трилогия «Властелин колец» Толкина — 455 125 слов. Все диалоги в Baldur’s Gate 3 в 10 раз превышают по объёму роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Ранее Baldur’s Gate 3 сравнили с сериалом «Игра престолов» по количеству видеоконтента. Выяснилось, что в игре от студии Larian содержится 170 часов роликов — это вдвое больше, чем в адаптации истории о Семи королевствах и все ещё продолжительнее всех сезонов «Южного парка».

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