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Триллер «Последнее, что он сказал мне» от Apple продлили на второй сезон

Триллер «Последнее, что он сказал мне» от Apple продлили на второй сезон
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Драматический триллер «Последнее, что он сказал мне» получит продолжение — второй сезон выйдет на Apple TV+ в 2025 году.

Шоу про женщину, которая пытается найти таинственно пропавшего мужа, будет основано на новой книге Лоры Дэйв. Автор оригинала планирует выпустить печатную версию продолжения незадолго до премьеры второго сезона экранизации.

Предполагается, что к своим ролям в сериале вернутся все исполнители главных ролей — Дженнифер Гарнер (Электра из «Сорвиголовы»), Энгаури Райс (Бенни из «Человека-паука», «Чёрное зеркало») и Николай Костер-Вальдау (исполнитель роли Джейме Ланнистера в «Игре престолов»).

Первый сезон вышел в апреле 2023 года и получил 47% «свежести» от зрителей на Rotten Tomatoes.

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