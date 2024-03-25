Умер актёр Рон Харпер, снимавшийся в «Планете обезьян» и других сериалах 1970-х

В минувший четверг, 21 марта, ушёл из жизни 91-летний американский актёр Рон Харпер. Об этом сообщила его дочь Николь — смерть наступила по естественным причинам.

Харпер получил наибольшую известность в 1970-е, когда снялся в роли астронавта Алана Вирдона в фантастическом телесериале «Планета обезьян». После этого он участвовал в съёмках нескольких мыльных опер, в том числе «Люблю» и «Капитолий».

Рон продолжал сниматься в кино до 2016 года — из последних ролей чаще всего выделяют фильм ужасов «Стеклянный муравейник» и детектив «Плёнки из Поукипзи».

Ранее из жизни ушёл известный голливудский сценарист Дэвид Сайдлер, получивший «Оскар» за сюжет к фильму «Король говорит!». Другие могут знать его по ленте «Такер: Человек и его мечта».