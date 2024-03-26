Стартовали съёмки пятого и финального сезона сериала «Ты»

Netflix объявил о старте съёмок пятого и финального сезона сериала «Ты». На первом фото со съёмок можно увидеть актёра Пенна Бэджли в образе убийцы Джо Голдберга.

Пятый сезон завершит историю Джо, начатую ещё в первом сезоне. Четвёртый сезон, кстати, зрители приняли довольно тепло.

Фото: Netflix

Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.

В каких реалиях развернётся пятый сезон, неизвестно. Об этом наверняка станет известно позже.