Мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+

Disney раскрыла, что первый эпизод мультсериала «Люди Икс ’97» набрал за пять дней после выхода 4 млн просмотров на Disney+. По данным компании, на данный момент это самая просматриваемая премьера полнометражного мультсериала сервисе со времён «Что, если…?»

Кроме того, просмотры всех пяти сезонов оригинального мультсериала «Люди Икс» 1992 года увеличились на 522% с момента выхода трейлера «Люди Икс ’97» 15 февраля.

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится Магнето.