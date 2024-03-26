Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+

Мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+
Комментарии

Disney раскрыла, что первый эпизод мультсериала «Люди Икс ’97» набрал за пять дней после выхода 4 млн просмотров на Disney+. По данным компании, на данный момент это самая просматриваемая премьера полнометражного мультсериала сервисе со времён «Что, если…?»

Кроме того, просмотры всех пяти сезонов оригинального мультсериала «Люди Икс» 1992 года увеличились на 522% с момента выхода трейлера «Люди Икс ’97» 15 февраля.

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится Магнето.

Материалы по теме
Культовый мультсериал о «Людях Икс» вернули. Он так же хорош, как и 27 лет назад
Культовый мультсериал о «Людях Икс» вернули. Он так же хорош, как и 27 лет назад
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android