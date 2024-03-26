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Съёмки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся осенью 2025 года — инсайдер

Съёмки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся осенью 2025 года — инсайдер
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По данным инсайдера Джеффа Снейдера, съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартует осенью 2025 года, а новости об актёрском составе картины появятся уже этой осенью.

Второй «Бэтмен» продолжит события первой части. К своим ролям должны вернуться все главные актёры из оригинального фильма.

У второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока нет официального синопсиса. Как рассказывал Джеймс Ганн, на события фильма повлияет финал первой части и происходящее в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.

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