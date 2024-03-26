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Киллиан Мёрфи сыграет в драме Blood Runs Coal по реальным событиям

Киллиан Мёрфи сыграет в драме Blood Runs Coal по реальным событиям
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Издание Deadline сообщило, что Киллиан Мёрфи сыграет главную роль в фильме Blood Runs Coal. Это драма об убийстве, основанная на реальных событиях.

История проекта посвящена Джоку Яблонски — американскому шахтёру, который в 1960-х боролся за улучшения условий труда и противостоял коррумпированному лидеру профсоюза. Из-за этого Джока, его жену и дочь убили. Мёрфи сыграет Чипа Яблонски — сына Джока, который будет бороться за правду и справедливость.

СМИ описывают ленту как «эпическую история о коррумпированном профсоюзном лидере, который убивает конкурента, и его убивает юрист Чип, сын убитого шахтёра Джока».

Сценарий напишут Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт, работавшие над «Гранью будущего».

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