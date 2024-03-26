«Хочется уйти от реальности»: актриса Александра Урсуляк — о популярности сказок в России

Актриса Александра Урсуляк в беседе с изданием «РИА Новости» предположила, почему жанр сказок становится популярнее в России. По мнению артистки, людям хочется хотя бы на время уйти от реальности и погрузиться в вымышленный мир.

Думаю, людям хотелось бы уйти от реальности.

Также актрису спросили, каково ей было присоединиться к работе над «Последним богатырём». Урсуляк сыграла в сериале Василису.

Я ужасно рада, что мои работы такие разные. Мне нравится менять атмосферу, жанры. «Последний богатырь» стал для меня невероятным шагом. Узнала много нового и о себе, и о съёмочном процессе.

«Последний богатырь. Наследие» расскажет об Иване из Белогорья, которому исполнилось 50 лет. У мужчины подрастают две дочери: богатырка Марья и начинающая колдунья Софья. Однажды привычную жизнь обитателей города нарушает визит колдуна Северина. Чтобы спасти родные края и жизнь собственного отца, Софье приходится отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где найти ничего не подозревающего Ивана, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

Премьера «Наследия» состоится в 2024 году.