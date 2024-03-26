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Вышел трейлер вестерна «Мёртвые не причиняют боли» с Вигго Мортенсеном

Вышел трейлер вестерна «Мёртвые не причиняют боли» с Вигго Мортенсеном
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Кинокомпания Shout! Studios представила дебютный трейлер фильма «Мёртвые не причиняют боли». Вестерн выйдет в кинотеатрах по всему миру 31 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Shout! Studios. Права на видео принадлежат Shout! Studios.

«Мёртвые не причиняют боли» развернётся в 1860-х годах в США и расскажет историю канадки Вивьен, которая влюбляется в датчанина Хольгера. Вместе они отправляются жить в Неваду, однако их разлучает Гражданская война. Впоследствии уже немолодым людям нужно будет заново отстроить семью после завершения масштабного конфликта в стране.

Главную роль в вестерне сыграл Вигго Мортенсен («Властелин колец») — он же выступил режиссёром, продюсером и главным сценаристом фильма. Вместе с ним в ленте сыграли Вики Крипс («Призрачная нить»), Солли Маклауд («Дом дракона») и другие актёры.

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