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Мобильная Call of Duty: Warzone заработала $ 1,4 млн за четыре дня с релиза

Мобильная Call of Duty: Warzone заработала $ 1,4 млн за четыре дня с релиза
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Аналитическая компания AppMagic поделилась первыми данными о запуске Call of Duty: Warzone Mobile — мобильной версии популярной королевской битвы. По её данным, за первые четыре дня шутер заработал $ 1,4 млн. А если учитывать ранний запуск в некоторых других странах, то общий доход оценивается в $ 1,6 млн.

Самым популярным рынком для Warzone Mobile стали США — на долю страны приходится 47% доходов. Второе место внезапно заняла Чили (9% доходов), а замкнули тройку Австралия и Германия (8% доходов).

Стоит учитывать, что Warzone Mobile стартовала хуже, чем её предшественница Call of Duty Mobile. Прошлая мобильная игра Activision принесла $ 4,2 млн за первые четыре дня — это в три раза больше старта новинки.

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