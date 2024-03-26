В мистическом сериале «13-я клиническая» запланировано пять сезонов

Сценарист сериала «13-я клиническая» Андрей Золотарёв поделился деталями производство криминального шоу с изданием ТАСС. По его словам, общий сценарий произведения расписан сразу на пять сезонов — в них входят три продолжения и два приквела.

Вообще этот проект был изначально ...> создан на пять сезонов — на три вперёд и два назад. Второй сезон — это один из приквелов. Там есть и продолжение истории, оно даже расписано по сериям.

Сценарист также рассказал о статусе производства второго сезона. Продолжение уже сняли — сейчас оно находится на монтаже. Дату выхода авторы объявят чуть позже.

Сериал «13-я клиническая» запустился в декабре 2022 года и рассказывает о хирурге Кирилле, который устраивается в больницу, где врачи вынуждены бороться со сверхъестественными силами, угрожающими здоровью пациентов. В шоу сыграли Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова и другие актёры.