Apple детально объяснила, почему владельцам старых iPhone нужно обновиться до iPhone 15

Apple запустила новую страницу на своём официальном сайте, посвящённую исключительно возможному апгрейду до новых версий iPhone. Компания наглядно сравнивает характеристики и главные особенности новых iPhone 15 с iPhone 11 и iPhone 12 — следующие поколения пока недоступны для сравнения.

Сравнение камер в iPhone 11 и iPhone 15 Pro Max от Apple Фото: Apple

На новой странице Apple во всех подробностях объясняет, почему пользователям iPhone 11 и iPhone 12 пора обновиться. Главными поводами для перехода в компании считают улучшенную камеру с повышенной детализацией и 4К-съёмкой, увеличенный объём памяти и поддержку технологии 5G, мощный процессор A17 Pro и другие особенности.

Пока неясно, планирует ли Apple выпустить столь детальнее сравнение с более новыми смартфонами — iPhone 13 и iPhone 14.