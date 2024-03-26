Вышел трейлер нового фильма с Жан-Клодом Ван Даммом — экшен-триллера Darkness of Man

В Сети появился трейлер предстоящего фильма Darkness of Man в жанре триллера, главную роль в котором исполнит легендарный актёр и мастер боевых искусств Жан-Клод Ван Дамм.

63-летний Ван Дамм сыграет работника спецслужб, который дал обещание защищать сына информатора и сталкивается с сопротивлением мафиозной группы. Помимо него, в фильме появятся Кристанна Локен («Бладрейн», «Чёрная роза»), Спенсер Бреслин («Явление») и Шеннен Доэрти («Зачарованные»).

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат JCB Pictures.

Darkness of Man («Человеческая тьма» на русском, официального перевода пока нет) выйдет 21 мая 2024 года на цифровых площадках. Появится ли картина в отечественных онлайн-кинотеатрах, пока неизвестно.