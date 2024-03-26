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Романтический фильм «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью выйдет в России осенью

Романтический фильм «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью выйдет в России осенью
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На форуме «Российский кинобизнес 2024» кинокомпания «Вольга» сообщила о релизе фильма «Время жить» в России. Премьера романтической комедии с Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести») и Флоренс Пью («Оппенгеймер») состоится осенью, точную дату выхода назовут позже.

«Время жить» — новая картина режиссёра Джона Краули, постановщика «Бруклина» и «Щегла». Ленту описывают как произведение с нелинейным сюжетом, способное стать новой классикой романтического кино. Картину сравнивают с драмой «Виноваты звёзды», вышедшей в 2014 году и получившей высокие оценки от зрителей и критиков.

Съёмки «Время жить» прошли весной 2023 года в Лондоне. Исполнительным продюсером ленты выступил Бенедикт Камбербэтч вместе со своей компанией SunnyMarch.

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