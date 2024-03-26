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Мультфильм Леонардо Ди Каприо «Ози: голос джунглей» покажут в России этим летом

Мультфильм Леонардо Ди Каприо «Ози: голос джунглей» покажут в России этим летом
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Полнометражный мультфильм «Ози: голос джунглей» официально выйдет в российский кинопрокат летом. Точная дата премьеры пока не озвучивается.

Картину спродюсировал известный актёр Леонардо Ди Каприо, который хочет подчеркнуть важность защиты окружающей среды. Мультфильм расскажет про орангутанга Ози — ребёнок теряет связь с семьёй, когда его лес начинает уничтожать компания по производству пальмового маска. Предполагается, что лента станет первой из серии подобных работ.

Режиссёром выступит Тим Харпер, около 20 лет работающий над малоизвестными широкому кругу мультфильмами. Героев озвучат Амандла Стенберг («Рио 2», «Человек-паук: Паутина вселенных»), Лора Дерн («Форсаж», «Большая маленькая ложь»), Джимон Хонсу и Дональд Сазерленд.

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