«Намного лучше оригинала»: критики хвалят фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мёд 2»

26 марта в Великобритании состоялась премьера фильма «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — продолжения знаменитого хоррора с культовым персонажем. Вторая часть расскажет о кровавых приключениях персонажа вместе с Пятачком, Совой и Тигрой.

Оригинальный фильм уничтожили критики, однако первые оценки сиквела оказались намного выше. На агрегаторе Rotten Tomatoes все шесть журналистов рекомендуют ленту к просмотру, из-за чего рейтинг продолжения составляет 100%. Обозреватели отмечают явно возросший бюджет, мета-сюжет, развитие хоррор-мифологии мультфильма и приятные сюрпризы для фанатов Винни-Пуха.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из обзоров «Винни-Пуха: Кровь и мёд 2»

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» намного лучше своего предшественника. Это манерное и странное, но слишком самоуверенное для его же блага кино.

«Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — это жуткий мета-хоррор, который обязательно удивит публику.

Продолжение значительно лучше оригинала, поскольку оно не только опирается на абсурд, но и забавно расширяет его мифологию. Мне теперь очень любопытно посмотреть, куда движется эта сумасшедшая Кинематографическая Вселенная.

Гротескный, зловещий и глупый… «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — значительное улучшение по сравнению с оригинальным фильмом, в котором потерянное, повреждённое детство всегда лежит в сердце Винни, а его травма никогда по-настоящему не умирает.

Сейчас «Винни-Пуха: Кровь и мёд 2» показывают в кинотеатрах Великобритании, после чего лента доберётся до США и некоторых стран Европы.