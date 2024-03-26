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Tencent хочет выпустить сразу несколько мобильных игр в духе Palworld

Tencent хочет выпустить сразу несколько мобильных игр в духе Palworld
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Корпорация Tencent заинтересована вирусным успехом Palworld и намерена разработать несколько похожих игр. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По данным издания, принадлежащие Tencent студии TiMi и Lightspeed уже работают над некими проектами в открытом мире, в которых будут механики выживания, животные-питомцы и сражения — то есть всё, за что геймеры полюбили «покемонов с пушками».

Эту информацию подтверждают вакансии компаний: к примеру, Lightspeed ищет 3D-художников и дизайнеров боевой системы для «мира фэнтезийного приключения с милыми домашними животными».

Вышедшая в начале этого года инди-игра Palworld стала внезапным хитом, побив сразу несколько рекордов по количеству продаж и игроков.

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